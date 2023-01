KIEV – Nuovo pacchetto di aiuti militari per l’Ucraina in arrivo dagli Stati Uniti. Il provvedimento pensato dal governo degli Stati Uniti ha un valore complessivo di 2,5 miliardi di dollari, come riporta la Cnn, ed è uno degli aiuti più consistenti annunciati da Washington dall’inizio del conflitto avvenuto nel febbraio dello scorso anno.

Il sostegno dell’Europa

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, giunto a Kiev, ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per discutere delle nuove misure di sostegno. Michel parlerà alla Rada e in seguito incontrerà il primo ministro Denys Shmyhal. È prevista inoltre una visita a un centro di riabilitazione per veterani di guerra. Nel frattempo è arrivato il via libera dall’Eurocamera a una risoluzione finalizzata all’istituzione, da parte dell’Ue, di un tribunale internazionale speciale, in stretta cooperazione con l’Ucraina e con la comunità internazionale, che si occupi di perseguire le autorità politiche e militari della Russia e i suoi alleati.

Le dichiarazioni di Medvedev sull’utilizzo del nucleare

Intanto torna lo spettro della guerra nucleare. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, ha scritto su Telegram che “la sconfitta di una potenza nucleare in una guerra convenzionale può provocare lo scoppio di una guerra nucleare”. Le dichiarazioni di Medvedev arrivano alla vigilia della riunione del gruppo di contatto nella base militare di Ramstein, in Germania.

I dubbi di Zelensky: “Non sono sicuro che Putin sia vivo”

Significative le parole di questa mattina del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che durante l’intervento in collegamento al Forum economico di Davos, ha dichiarato di non essere “del tutto sicuro” del fatto che il presidente russo Vladimir Putin fosse ancora vivo e, dunque, che sia il capo del Cremlino a prendere le decisioni in Russia. Immediata la risposta del portavoce di Mosca, Dmitry Peskov. “La Russia e Putin esistono ed esisteranno”, ha detto il funzionario del Cremlino, aggiungendo che “Zelensky dovrebbe rendersene conto il prima possibile per il bene del suo Paese”.

Gli sviluppi dell’incidente a Brovary

Sullo schianto dell’elicottero avvenuto ieri nella cittadina di Brovary, che ha causato la morte del ministro dell’Interno ucraino Denys Monastyrsky, Zelensky ha precisato che esistono diverse teorie a riguardo. “L’indagine è in corso, e sono al vaglio diverse teorie”, ha detto il presidente, aggiungendo di non essere “autorizzato a parlare delle diverse ipotesi finché le indagini non saranno completate”.

Nella foto in alto il presidente della Russia Vladimir Putin, foto Ansa