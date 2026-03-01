NEWS ANSA

Khamenei morto
dopo raid Usa-Israele
Pahlavi: "Liberazione"

Uccisa la guida suprema dell'Iran

Pasdaran: "Ora ritorsione feroce"

di Lumsanews01 Marzo 2026
Iran

La Guida Suprema iraniana Ali Khamenei | Foto Ansa

TEHERAN – La Guida Suprema dell’Iran Ali Khamenei è stata uccisa dai raid Usa e israeliani. Dopo l’annuncio del presidente Usa Trump, arriva la conferma della tv di Stato di Teheran. L’Iran annuncia 40 giorni di lutto, mentre i Pasdaran minacciano l’operazione “più feroce” della storia contro Israele e le basi statunitensi. Lanciati missili durante la notte su Tel Aviv e sulle basi americane nel Golfo: Doha, Barhein, Kuwait City. A Dubai colpito un palazzo sull’isola artificiale di Palm Jumeirah e l’aeroporto internazionale. Bloccato nell’Emirato il ministro della Difesa Crosetto insieme a molti italiani. Chiuso lo Stretto di Hormuz dove passa la gran parte del petrolio. Trump: “Ci sono alcuni buoni candidati per guidare l’Iran”. Su X Reza Pahlavi, figlio dello scia iraniano deposto, ringrazia la Casa Bianca per l’operazione militare lanciata contro l’Iran: “L’ora della liberazione è vicina”. Una parte del popolo iraniano festeggia, ma in migliaia sfilano in lutto e gridano slogan contro Israele e l’America.

