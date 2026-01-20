Lotta per l’Artico, Trump non molla: “L’Europa non farà troppa resistenza”

VideoLotta per l’Artico, Trump non molla: “L’Europa non farà troppa resistenza”di Enza Savarese20 Gennaio 2026di Enza Savarese20 Gennaio 2026 1A cura di Enza Savarese fattodelgiornoEnza Savarese post precedente Trump: “Dazi al 200% su vini e champagne francesi”. Von der Leyen: “Gli Usa sbagliano” Ti potrebbe interessare Davos, al via il Forum economico. Presentato il rapporto Oxfam 19 Gennaio 2026 Tragedia in Spagna: nuova ipotesi sulle cause del deragliamento dei due treni... 19 Gennaio 2026 Termini violenta. Il Viminale lavora a una stretta dopo le ultime aggressioni 16 Gennaio 2026 Riposo senza pace: il cimitero Flaminio-Prima porta preda del degrado 16 Gennaio 2026 TG del 16 Gennaio 2026 16 Gennaio 2026 Festa proibita, più controlli a Roma dopo la strage di Crans-Montana 16 Gennaio 2026