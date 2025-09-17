L’Ue prepara le prime sanzioni a Israele (Il Fatto del giorno)

VideoL’Ue prepara le prime sanzioni a Israele (Il Fatto del giorno)di Tommaso Di Caprio17 Settembre 2025di Tommaso Di Caprio17 Settembre 2025 9a cura di Tommaso Di CaprioFatto del giornoTommaso Di Caprio post precedente Fed, cresce l’attesa per il taglio dei tassi di interesse ma serve cautela post successivo Stretta di mano tra Salvini e l’ambasciatore russo. Le opposizioni: “Ambiguità con Mosca” Ti potrebbe interessare Assalto finale a Gaza City, l’Onu denuncia: “È genocidio” (Il Fatto del... 16 Settembre 2025 Fermata la baby gang dell’hi-tech che rubava le vetture in sharing 16 Settembre 2025 Roma stringe il cerchio sull’abusivismo, ma rimane il nodo degrado 12 Settembre 2025 Stipendi inadeguati e contratti precari, sit-in a Roma di docenti e personale... 12 Settembre 2025 Turismo a cinque stelle 12 Settembre 2025 Scuola a peso d’oro 12 Settembre 2025