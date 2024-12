RIO DE JANEIRO – Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva si trova in terapia intensiva dopo essere stato operato nella notte di martedì 10 dicembre a causa di un’emorragia intracranica. Il presidente aveva accusato un forte mal di testa a seguito del quale era stato sottoposto a risonanza magnetica.

Lula è ricoverato all’ospedale sirio-libanese di San Paolo dopo aver subito un intervento chirurgico nella notte. Secondo quanto riportato dalla stampa brasiliana, Lula aveva avuto un incidente nel bagno della sua abitazione lo scorso 19 ottobre. Era seduto su una sedia e stava sbrigando gli ultimi preparativi prima della sua trasferta in Russia, quando è caduto sbattendo la testa.

Il medico di Lula, Roberto Kalil, ha dichiarato in un’intervista al canale televisivo GloboNews che la caduta ha provocato al presidente un trauma importante alla parte posteriore della testa, che ha richiesto diversi punti di sutura, e una piccola “emorragia celebrale”. Per il momento le condizioni non sono preoccupati, hanno fatto sapere dall’ospedale.