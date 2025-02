WASHINGTON – Una forza di interposizione di almeno 30 mila uomini per blindare la pace in Ucraina. Il bilaterale tra il presidente francese, Emmanuel Macron, e il suo omologo americano, Donald Trump, ha prodotto un risultato positivo per gli alleati europei di Kiev. In pochi giorni, il triangolo Parigi, Londra, Washington ha raggiunto un’intesa tutt’altro che scontata. Dopo il via libera da parte di Trump, è tornato l”ottimismo tra i paesi europei che sperano di tornare protagonisti nel piano di pace tra Mosca e Kiev. Durante il colloquio con Trump, il leader francese ha mostrato grande ottimismo, dichiarando che “la tregua in Ucraina potrebbe essere raggiunta in qualche settimana”. In attesa di segnali d’apertura da parte di Mosca, Macron riferirà agli alleati europei i punti salienti del colloquio con Trump nella videoconferenza di domani con i 27 membri Ue.

Macron corregge Trump sugli aiuti a Kiev

Nel corso del vertice il presidente francese ha anche corretto Donald Trump, quando il titolare della Casa Bianca ha affermato che gli aiuti dell’Europa all’Ucraina sono sotto forma di prestiti che riavrà indietro. Macron lo ha interrotto dicendo che l’Europa in realtà ha dato a Kiev “soldi veri”.

Nel suo viaggio americano, Macron ha parlato pure dei potenziali danni di una guerra commerciale simultanea degli Usa con Cina e Unione europea. In un’intervista a Fox News, il presidente francese ha definito lo scenario una situazione insostenibile per Washington.

I piani di Ue e Gran Bretagna: un fondo comune per la difesa

Un fondo paneuropeo per finanziare lo sforzo militare dei paesi Nato e assecondare le richieste di Trump che esige un incremento delle spese per la difesa da parte degli alleati d’oltreoceano. È questo il progetto al quale stanno lavorando Ue e Gran Bretagna e che sarà al centro dei colloqui fra Bruxelles e Londra a margine della riunione dei ministri delle Finanza del G20, in agenda questa settimana in Sudafrica. la notizia è stata riportata dal Financial Times che riporta anche la presenza al summit della cancelliera dello Scacchiere Britannica, Rachel Reeves, incaricata dal primo ministro britannico, Keir Starmer, di avanzare una proposta ad hoc ai vertici di Bruxelles.