Persone camminano sotto una fitta pioggia | Foto Ansa

ROMA – Una nuova ondata di maltempo è arrivata sull’Italia. Allerta sulle regioni del centro sud. Allerta arancione oggi in Toscana; gialla in Calabria, Sardegna, Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria e Campania. Scuole e parchi resteranno chiusi oggi a Livorno e nella provincia di Massa Carrara.

Nella notte sono state evacuate sei persone nel Pratese, tra i paesi di Usella e Migliana, nel comune di Cantagallo, per il rischio di una frana di una scarpata che minaccia le abitazioni. Si tratta di tre famiglie.

Torna l’acqua alta a Venezia. Dalle 6.30 di questa mattina è entrato in funzione il Mose a causa di un persistente vento di scirocco in mare aperto. In città alle 6.45 si è toccata una massima di 84 centimetri, in mare si è raggiunto il picco di 114 centimetri.