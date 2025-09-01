NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:15 del 1° settembre 2025

HomeEsteri Maltempo, la Flotilla rientra a Barcellona. Israele minaccia: “Attivisti come terroristi”
EsteriPrimo Piano

La Flotilla salpa verso Gaza
tra le minacce israeliane
di arrestare gli attivisti

"Noi non ci fermiamo, andremo avanti"

risponde la portavoce Maria Elena Delia

di Filippo Saggioro01 Settembre 2025
di Filippo Saggioro01 Settembre 2025
Global Sumud Flotilla

I preparativi su una delle venti imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, salpata da Barcellona per Gaza | Foto Ansa

TEL AVIV – “Noi non ci fermiamo, andremo avanti. Non ci facciamo intimorire perché sappiamo di muoverci nella totale legalità”, dice Maria Elena Delia, portavoce per l’Italia della Global Sumud Flotilla. Il commento arriva in risposta alle minacce del ministro per la Sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben-Gvir, che ha presentato un piano per arrestare tutti gli attivisti della flotta e detenerli nelle carceri di massima sicurezza di Ketziot e Damon, tipicamente riservate ai terroristi. La proposta prevede inoltre di negare ai volontari privilegi speciali come tv, radio e cibo specifico: “Non permetteremo a chi sostiene il terrorismo di vivere nell’agiatezza”, ha dichiarato il ministro oltranzista.  

Il messaggio di Israele: “Tratteremo gli attivisti come terroristi”

Le 28 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono salpate lo scorso 31 agosto da Barcellona e da Genova per poi rientrare temporaneamente questa mattina all’alba a causa del maltempo che si è abbattuto sulle coste spagnole nella notte. Durante il tragitto si uniranno alla flotta altre barche dalla Tunisia, dalla Grecia e dalla Sicilia, che andranno a completare un equipaggio di circa 500 persone, provenienti da 44 paesi, formato da attivisti e politici noti come l’ambientalista Greta Thunberg, l’attore irlandese Liam Cunningham e l’ex sindaca di Barcellona Ada Colau.

“La più grande missione umanitaria della storia”

Il viaggio sarà lungo e ricco di insidie. Dal 2007 Israele ha imposto il blocco a Gaza e solo quest’anno tre missioni marittime per portare aiuti umanitari nella Striscia sono fallite. Prima di imbarcarsi, l’equipaggio ha partecipato a un intenso addestramento per prepararsi ad adottare il giusto comportamenti qualora i soldati israeliani fermassero e perquisissero le imbarcazioni. Ma i sostenitori della causa palestinese non si arrendono, tanto che l’attivista brasiliano Thiago Àvila ha definito questo viaggio “la più grande missione umanitaria della storia”. 

Ti potrebbe interessare

Udine, il sindaco chiede il rinvio di Italia-Israele: “Inopportuno giocare ora”

01 Settembre 2025

Interferenze gps russe: l’aereo di von der Leyen atterra usando mappe cartacee

01 Settembre 2025

Francia, Bayrou accusa l’Italia: “Fa dumping fiscale”. È polemica con Palazzo Chigi

01 Settembre 2025

Istat, cresce l’occupazione a luglio 2025. Meloni: “Nostre misure sono efficaci”

01 Settembre 2025

Una riviera nella Striscia, ecco il piano di Trump per una Gaza...

01 Settembre 2025

Terremoto di magnitudo 6 in Afghanistan: oltre 800 morti. L’allarme Onu: “Aiuti...

01 Settembre 2025
logo ansa
fondazione roma

ultimi articoli

Orrore a Milano, giovane trascinata in un’area verde e violentata
di Marco Bertolini 01 Settembre 2025
Sciame sismico ai Campi Flegrei. Pappalardo (Ingv): “Oltre 100 le scosse registrate”
di Antonio Fera 01 Settembre 2025
Donnarumma al City, Juventus con Openda. Rabiot-Milan: ore calde prima del gong
di Alessio Garzina 01 Settembre 2025

articoli piÙ letti

Politica e Camorra
Condanna per Cosentino
Sconterà 9 anni di carcere
di Giulia Turco 18 Novembre 2016
Ex Ilva, Urso “amministrazione straordinaria è vicina”
di Maddalena Lai 08 Febbraio 2024
Ryanair, l’Antitrust avvia un’istruttoria per abuso di posizione dominante
di Lorenzo Sivilli 20 Settembre 2023

ARTICOLI PIU' LETTI

Giovanni Spadolini, il premier che sconfisse la P2 senza mai gridare
di Roberto Abela28 Agosto 2025
Insetti robot e arnie smart: il futuro delle api passa per la ricerca europea
di Roberto Abela29 Agosto 2025
Mostra del Cinema di Venezia 2025, protagonisti di oggi
di Greta Giglio01 Settembre 2025

ARCHIVIO

LA NOSTRA REDAZIONE

Carlo Chianura
Direttore delle testate e dei laboratori
FacebookInstagramX-twitterYoutube
Fabio Zavattaro
Direttore scientifico

REDAZIONE

tel. 06 68 422 262
06 68 422 261
lumsanews@lumsa.it
SEGRETERIA MASTER
tel. 06 68 422 467
MASTER:BORSE DI STUDIO E STRUTTURA
Struttura didattica, corsi e stage del Master in Giornalismo della LUMSA
Premi giornalistici
Prodotti Editorali
@2024 – LUMSA NEWS Online Registrazione Tribunale di Roma n. 468/03 del 11/11/03
PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY
@Designed & Developed by Bedig
Accessibility by WAH