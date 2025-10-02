NEWS ANSA

Manchester, accoltellamento fuori da sinagoga. Quattro feriti, ucciso l’aggressore

di Alessio Sebastiano Corsaro02 Ottobre 2025
Manchester

Attacco alla sinagoga di Manchester | Foto Ansa

MANCHESTER – Il giorno di Yom Kippur si tinge di sangue. Come riferito dalla polizia britannica, un uomo avrebbe accoltellato quattro persone fuori dalla sinagoga di Middleton Road, nella zona di Crumpsall, a Manchester. Al momento le quattro vittime hanno riportato ferite da accoltellamento e traumi provocati dall’impatto di un veicolo con cui l’uomo avrebbe investito alcuni dei feriti all’uscita del tempio, prima di colpirli con l’arma da taglio. L’aggressore è stato invece ucciso dagli agenti della Great Manchester Police, intervenuta dopo l’allarme dato da un passante alle 9:30 (10:30 in Italia). 

Starmer: “Situazione orribile”

Un episodio “grave”, secondo il sindaco della città Andy Burnham, che ha confermato la conclusione dell’attacco e ha rassicurato i cittadini, affermando che dopo l’intervento della polizia non ci sarebbero ulteriori “pericoli imminenti” per la collettività. Sulla vicenda, è intervenuto con un post su X anche il premier inglese Keith Starmer: “Sono sconvolto dall’attacco alla sinagoga di Crumpsall. Il fatto che ciò sia avvenuto durante lo Yom Kippur, il giorno più sacro del calendario ebraico, rende la situazione ancora più orribile. I miei pensieri sono rivolti ai cari di tutte le persone colpite e il mio ringraziamento va ai servizi di emergenza e a tutti i soccorritori”. Starmer ha inoltre annunciato il suo rientro anticipato dal vertice paneuropeo di Copenaghen per seguire da vicino gli sviluppi investigativi della vicenda. 

