Politica

Manovra, vertice tra i leader
della maggioranza di governo
per sciogliere gli ultimi nodi

FdI spinge sulle riserve auree

La Lega su casa e canone Rai

di Filippo Saggioro20 Novembre 2025
Giorgia Meloni

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni | Foto Ansa

ROMA – Oggi pomeriggio (20 novembre intorno alle 18), i vertici dei leader di centrodestra si incontreranno a Palazzo Chigi per risolvere gli ultimi nodi della manovra. I partiti di governo puntano a far passare i cosiddetti emendamenti bandiera. “Oggi c’è un Consiglio dei Ministri e poi una riunione per fare il punto sulla legge di bilancio”, ha confermato il viceministro dell’Economia Maurizio Leo. 

Sono 123 gli emendamenti segnalati da Fratelli d’Italia. Tra le proposte, confermata quella a firma Malan, che vorrebbe le riserve auree, gestite e detenute dalla Banca d’Italia, appartenessero allo Stato. Tra i 67 emendamenti segnalati dalla Lega, invece, ci sono la proposta di soppressione dell’incremento dell’aliquota della cedolare sugli affitti brevi e altre proposte sul Piano casa Italia. Il Carroccio torna alla carica anche con il taglio del canone Rai. Nello specifico, la norma che prevede la proroga per il 2026 della misura, contenuta nella manovra 2024, che riduceva il canone da 90 a 70 euro. 

