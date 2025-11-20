Giubileo 2025, primo bilancio di un Anno Santo da numeri straordinari

VideoVideo InchiesteGiubileo 2025, primo bilancio di un Anno Santo da numeri straordinaridi Sofia Landi20 Novembre 2025di Sofia Landi20 Novembre 2025 3Servizio di Sofia Landi Sofia Landi post precedente Manovra, dagli affitti brevi al Piano casa: vertice di maggioranza per sciogliere gli ultimi nodi Ti potrebbe interessare Trump tra insulti e aggressività, gli attacchi a giornalisti e rivali (Il... 19 Novembre 2025 Zelensky in Turchia per i negoziati mentre Trump tratta con Mosca (Il... 19 Novembre 2025 La morte delle gemelle Kessler riaccende i riflettori sul suicidio assistito (Il... 18 Novembre 2025 Aiuti a Kiev e guerra ibrida: i temi al centro del Consiglio... 17 Novembre 2025 Incubo azzurro, la Norvegia travolge l’Italia. Il Mondiale resta un tabù (Il... 17 Novembre 2025 Tg del 14 novembre 2025 14 Novembre 2025