NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 12:42 del 10 dicembre 2025

HomeEsteri Maria Corina Machado assente alla cerimonia del Nobel: “Sarà rappresentata dalla figlia”
Esteri

Maria Corina Machado
assente all'evento del Nobel
"Lo ritirerà sua figlia"

La leader dell'opposizione venezuelana

"È difficile per me venire in Norvegia"

di Alessio Garzina10 Dicembre 2025
di Alessio Garzina10 Dicembre 2025
machado

Maria Corina Machado | Foto Ansa

WASHINGTON – La leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado, insignita quest’anno del Premio Nobel per la Pace, non sarà presente alla cerimonia di consegna prevista per questo pomeriggio (10 dicembere) a Oslo. L’annuncio, giunto poche ore prima dell’evento, è stato confermato dal direttore dell’Istituto Nobel norvegese Kristian Berg Harpviken, che ha fatto sapere che a ritirare il prestigioso riconoscimento sarà la figlia Ana Corina Machado: “Sarà sua figlia a ricevere il premio in nome della madre”, ha dichiarato Harpviken, spiegando inoltre che sarà lei a leggere il discorso preparato dalla leader venezuelana. 

Le ragioni dell’assenza, sebbene non specificate, sembrano legate alla complessa situazione politica e personale che Machado affronta dopo mesi di tensioni con il governo di Caracas.

Una cerimonia dal forte peso politico

All’evento di consegna, in programma alle ore 13 presso il Municipio di Oslo, parteciperanno i presidenti di Argentina (Javier Milei), Ecuador (Daniel Noboa), Paraguay (Santiago Peña). Tra gli invitati anche Edmundo González Urrutia, figura chiave dell’opposizione venezuelana ed ex ambasciatore, attualmente in esilio in Spagna. Per larga parte della comunità occidentale, González è considerato il reale vincitore delle elezioni del luglio 2024, la cui proclamazione ufficiale ha invece confermato per un nuovo mandato Nicolas Maduro.

La presenza dei leader sudamericani e l’assenza della premiata accentuano così la dimensione geopolitica della cerimonia: il Nobel a Machado è stato interpretato da molti analisti come un segnale politico diretto al regime venezuelano, accusato da anni di repressione sistematica dell’opposizione e violazione dei diritti democratici.

Ti potrebbe interessare

L’ultimatum di Trump: “Leader europei deboli, Zelensky accetti il piano”. Mosca: “Noi...

10 Dicembre 2025

Migranti, ok del Consiglio Ue al nuovo regolamento su rimpatri e hub...

09 Dicembre 2025

Zelensky a Roma cerca la sponda di Meloni. Papa Leone: “Pace sia...

09 Dicembre 2025

Qatargate, cresce il caos nell’inchiesta belga. Indagati funzionari per fuga di notizie

09 Dicembre 2025

Droni su base nucleare in Francia. Stallo sui negoziati di pace sull’Ucraina

05 Dicembre 2025

Usa, l’America first è realtà: “Droga e migranti le priorità”. L’Europa? “Rischia...

05 Dicembre 2025
Accessibility by WAH