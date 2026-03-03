NEWS ANSA

Mattarella: "Guerra tornata
a spargere sangue
anche vicino a noi"

Le parole del capo dello Stato

alla consegna delle onorificenze

di Leonardo Macciocca03 Marzo 2026
mattarella

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella | Foto Ansa

ROMA – “La guerra è tornata a spargere sangue nel mondo, anche non lontano da noi”. Queste le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha parlato al Quirinale, durante la cerimonia di consegna delle onorificenze Omri (Ordine al merito della Repubblica italiana) a cittadini distintisi per atti di eroismo e impegno civile. Oggi nel mondo si confrontano, ha aggiunto il capo dello Stato, “due modi contrapposti” di pensare: quello di chi è concentrato solo sui propri interessi e quello di coloro che vogliono condividere opportunità. Non dobbiamo rassegnarci, al contrario occorre avere fiducia”.

