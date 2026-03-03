ROMA – “La guerra è tornata a spargere sangue nel mondo, anche non lontano da noi”. Queste le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha parlato al Quirinale, durante la cerimonia di consegna delle onorificenze Omri (Ordine al merito della Repubblica italiana) a cittadini distintisi per atti di eroismo e impegno civile. Oggi nel mondo si confrontano, ha aggiunto il capo dello Stato, “due modi contrapposti” di pensare: quello di chi è concentrato solo sui propri interessi e quello di coloro che vogliono condividere opportunità. Non dobbiamo rassegnarci, al contrario occorre avere fiducia”.