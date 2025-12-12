Medicina, vacilla il semestre filtro. La protesta degli studenti per le bocciature record

VideoMedicina, vacilla il semestre filtro. La protesta degli studenti per le bocciature recorddi Valerio Francesco Silenzi12 Dicembre 2025di Valerio Francesco Silenzi12 Dicembre 2025 1Servizio di Antonio Fera e Valerio Francesco SilenziValerio Francesco Silenzi post precedente Strade di sangue, il maxi-piano del Comune di Roma per limitare gli incidenti Ti potrebbe interessare Strade di sangue, il maxi-piano del Comune di Roma per limitare gli... 12 Dicembre 2025 Tg del 12 Dicembre 2025 12 Dicembre 2025 L’ombra della mafia cinese nella Capitale 11 Dicembre 2025 Progetto Polis, Poste Italiane nei piccoli Comuni: l’esempio di Rocca Priora 11 Dicembre 2025 Roma invasa dalle golfcar 11 Dicembre 2025 Kiev risponde al piano di pace Usa (Il Fatto del giorno) 11 Dicembre 2025