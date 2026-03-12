NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 17:18 del 12 marzo 2026

HomeVideo Medio Oriente, sale l’allerta anche a Roma. Sotto osservazione gli obiettivi sensibili
VideoVideo Inchieste

Medio Oriente, sale l’allerta anche a Roma. Sotto osservazione gli obiettivi sensibili

di Valerio Francesco Silenzi12 Marzo 2026
di Valerio Francesco Silenzi12 Marzo 2026

Servizio di Valerio Francesco Silenzi e Lorenzo Giovanardi

Ti potrebbe interessare

I timori di un’escalation in Iraq dopo l’attacco alla base di Erbil...

12 Marzo 2026

L’Iran attacca le petroliere, è allarme greggio (Il Fatto del giorno)

12 Marzo 2026

Quindici anni dopo la tragedia di Fukushima l’Ue valuta un ritorno al...

11 Marzo 2026

Iran, giallo sulla sorte di Mojtaba Khamenei. Meloni condanna gli Usa (Il...

11 Marzo 2026

Lazio, la sfida Case della Comunità e il nodo medici di base

10 Marzo 2026

Crisi umanitaria in Medio Oriente. Dichiarato stato di emergenza in Libano (Il...

10 Marzo 2026
Accessibility by WAH