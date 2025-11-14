NEWS ANSA

Politica

Vertice Meloni - Rama
La premier: "Cpr sono validi
Serve patto Ue su migranti"

Schlein: "Soldi buttati per celle vuote"

Magi: "Fallimento eclatante del governo"

di Elisa Ortuso14 Novembre 2025
Meloni Rami

Vertice Italia - Albania, Meloni e Rami | Foto Ansa

ROMA –  Si andrà avanti sul protocollo Italia – Albania. La premier Giorgia Meloni è determinata a mantenere la linea ribadita in chiusura del vertice intergovernativo di giovedì 13 novembre a Villa Pamphilj , alla presenza del primo ministro albanese Edi Rama.

Nonostante le critiche e i ripetuti attacchi dell’opposizione sul centro di accoglienza per i migranti in Albania, Per la Presidente del Consiglio il modello “è valido e non tutti lo hanno compreso”. Una tesi che secondo la premier verrà confermata quando entrerà in vigore il patto Ue su migrazione e asilo e i centri “funzioneranno come dovevano funzionare dall’inizio”. Per Meloni le polemiche che si susseguono da oltre due anni sul protocollo tra Roma e Tirana comunque condurranno allo stesso risultato. Lì sì che “ciascuno dovrà prendersi le proprie responsabilità”, ha rimarcato.

L’attacco delle opposizioni

La sicurezza della premier non piace però al campo largo. La segretaria del Pd Elly Schlein invita Meloni a prendersi le sue responsabilità per aver costruito centri “inumani, illegali e peraltro rimasti vuoti” e affonda “hanno buttato 800 milioni degli italiani per fare delle prigioni vuote”.

La leader del Partito democratico ha poi sottolineato come a causa dei Cpr siano state trasferite in Albania numerose forze dell’ordine, mentre in Italia permangono i problemi di organico.  “Bastava leggere le sentenze della Corte europea per capire che questi centri non avrebbero funzionato perché contrastano con il diritto europeo”, ha concluso Schlein.

All’attacco anche Riccardo Magi, segretario di +Europa, che in un’intervista a La Repubblica ha commentato il vertice Meloni – Rama, dichiarando come i due primi ministri continuano a “negare il disastro”. Per Magi quello dei Cpr è “forse il fallimento più eclatante del governo”.

Regionali Campania: Meloni a Napoli per Cirielli

Intanto, prosegue la campagna elettorale per le Regionali in Campania, oggi la premier andrà a sostenere la volata di Edmondo Cirielli, candidato di Fratelli d’Italia. La città di Napoli sarà blindata per l’occasione e insieme a Meloni ci saranno anche i due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani.

