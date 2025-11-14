Tagli indiscriminati degli alberi a Roma: le proteste dei cittadini

VideoVideo NotiziaTagli indiscriminati degli alberi a Roma: le proteste dei cittadinidi Elisa Ortuso14 Novembre 2025di Elisa Ortuso14 Novembre 2025 1Servizio di Sofia Landi e Elisa OrtusoElisa Ortuso post precedente Perché Trump minaccia la crociata della Nigeria Ti potrebbe interessare Ex Mercati Generali, i comitati contro il progetto dello studentato 13 Novembre 2025 Abisso ludopatia: nel 2024 a Roma scommessi 23 milioni di euro al... 13 Novembre 2025 Carceri, tra suicidi e sovraffollamento la situazione resta drammatica 13 Novembre 2025 Bataclan, i dieci anni dalla notte dell’assalto (Il Fatto del giorno) 13 Novembre 2025 Senza consenso libero è violenza sessuale: l’intesa bipartisan Pd-FdI (Il Fatto del... 13 Novembre 2025 Il piano del governo per l’ex Ilva: è scontro con i sindacati... 12 Novembre 2025