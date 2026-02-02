MILANO – Il ritocco finale della sessione invernale di calciomercato sta per concludersi. In queste ore – fino alle 20 del 2 frebbraio – le big della serie A sono impegnate nelle ultime trattative.

L’intrigo Mateta

In casa Milan l’atmosfera è tesa per Jean-Philipe Mateta. Nonostante l’accordo con il Crystal Palace sulla base di circa 30 milioni, le contrattazioni hanno subito un rallentamento nelle ultime ore. Secondo quanto riferito da The Athletic il francese, classe 1997, si starebbe sottoponendo alle visite mediche propedeutiche per la successiva firma sul contratto che lo legherebbe al Milan di Massimiliano Allegri. Sullo sfondo resta il nodo legato al futuro di Christopher Nkunku, che sembrava destinato a partire per far posto al connazionale, ma che ha ribadito la volontà di restare a Milano.

Ademola Lookman lascia l’Atalanta e va con l’Atletico Madrid. Una decisione che arriva dopo le tensioni dell’estate durante anche la prima parte della stagione. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, le due società hanno raggiunto l’accordo totale per il trasferimento dell’attaccante nigeriano, pronto a chiudere la sua esperienza in Serie A dopo tre anni e mezzo. L’affare è stato chiuso a titolo definitivo per 35 milioni di euro di base fissa più 5 milioni tra bonus facili e altri meno da raggiungere.

La Juventus cerca l’attaccante

Il nome in cima alla lista dei desideri della Juventus rimane quello di Randal Kolo Muani. La dirigenza bianconera è in pressing costante sul Paris Saint-Germain, cercando di sfruttare i buoni rapporti per ottenere il via libera a un’operazione che sposterebbe gli equilibri del campionato. Tuttavia la Juve ha sondato con decisione il terreno per Alexander Sorloth dell’Atletico Madrid. L’attaccante norvegese rappresenta l’alternativa di lusso, un’idea che ha preso quota nelle ultime ore come piano B di assoluto valore qualora la trattativa per il francese dovesse sfumare del tutto.

La Roma scommette su Zaragoza

La Roma rompe gli indugi: Bryan Zaragoza è ufficialmente sbarcato a Fiumicino tra l’entusiasmo dei tifosi, pronto a iniziare la sua avventura in giallorosso. Lo spagnolo, preso in prestito dal Bayern Monaco, rappresenta il tassello ideale per il gioco offensivo di Gian Piero Gasperini. Con Zaragoza già in città per visite mediche e firma, la Roma si mette al sicuro mentre il resto della Serie A cerca di chiudere le ultime trattative con scambi last-minute.