ROMA – Con l’inizio del nuovo anno, la stagione del mercato invernale si preannuncia piena di colpi di scena. Nelle ultime ore è stato concluso un accordo tra la Lazio e il Fenerbahce. Matteo Guendouzi, centrocampista francese che vanta 85 presenze e cinque goal con il club capitolino, volerà in Turchia per una cifra di 28 milioni di euro più due di bonus. Guendouzi partirà per Instanbul dopo la partita contro il Verona del prossimo 11 gennaio.

Vicino il ritorno di Chiesa alla Juventus

Tra le altre trattative in corso, anche quella che potrebbe portare al ritorno di Federico Chiesa alla Juventus. L’esterno del Liverpool sarebbe pronto a vestire ancora la maglia bianconera dopo il suo addio nel 2021. L’allenatore Luciano Spalletti cerca di convincerlo, mentre la dirigenza della Signora tratta con gli inglesi. Il Liverpool, infatti, vorrebbe una cessione a titolo definitivo per una cifra vicina ai 12 milioni di euro. Si tratta, in realtà, di un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di qualificazione della Juventus alla prossima Champions League.

Il silenzio di Gasperini dopo Lecce-Roma

Ma il calciomercato scatena anche uno scontro dall’altra sponda del Tevere, in casa Roma. La vittoria contro il Lecce, 2-0 per i giallorossi, non calma le tensioni all’interno della società. L’allenatore Gian Piero Gasperini ha scelto la strada del silenzio: nessun commento con la stampa sulla vittoria targata Ferguson e Dovbyk. Dietro a questa decisione, ci sarebbe la sua palese insoddisfazione in merito al mercato e gli attriti con il direttore sportivo Frederic Massara, con le trattative per l’acquisto Zirkzee e Raspadori che rischiano di saltare all’ultimo minuto. Il ct dei giallorossi, poi, si sarebbe lamentato più volte nelle ultime settimane di una rosa che palesava troppe lacune.

Il summit con il presidente della Roma Dan Friedkin

Il malumore di Gasperini non è passato inosservato. Oggi, 7 gennaio, il presidente della Roma Dan Friedkin incontrerà proprio l’allenatore e la dirigenza, con l’obiettivo di chiarire la situazione e capire i programmi del club anche in vista dell’estate.