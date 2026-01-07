NEWS ANSA

Economia

Fastweb-Vodafone e Tim
si alleano per il 5G
“Dieci regioni ciascuna”

"Passo avanti su taglio dei costi

e riduzione dell'impatto ambientale"

di Antonio Fera07 Gennaio 2026
MILANO – Mettere in comune le proprie antenne per contribuire alla copertura dei comuni italiani sotto i 35 mila abitanti. Fastweb-Vodafone e Tim si alleano per accelerare la diffusione del 5G. I due operatori – Fastweb e Vodafone hanno completato la loro integrazione societaria il 1° gennaio 2026 – hanno deciso di sviluppare le reti attraverso un modello di Radio Access Network (RAN) sharing.

Il piano

Il progetto, che deve avere il via libera di Mimit, Antitrust e Agcom, prevede che Fastweb-Vodafone e Tim sviluppino la rete in dieci regioni ciascuno, realizzando circa 15.500 siti entro la fine del 2028. Ogni operatore, però, potrà usare le installazioni dell’altro, evitando duplicazioni infrastrutturali, ma mantenendo comunque “piena autonomia commerciale e indipendenza tecnologica”. Le due società sottolineano, inoltre, “il ridotto impatto ambientale e il taglio dei costi”.

Fastweb-Vodafone: “Una copertura più veloce, ampia e sostenibile”

“L’accordo di oggi – spiega una nota diffusa da Fastweb-Vodafone – rappresenta un importante passo avanti nell’uso efficiente delle infrastrutture esistenti e consentirà di realizzare una copertura 5G più veloce, ampia e sostenibile”. La società precisa che l’intesa riguarda la connessione 5G nei comuni con meno di 35.000 abitanti, estendendo così la copertura ad alte prestazioni in aree a bassa densità finora poco servite, e “migliorando l’inclusione digitale e la qualità del servizio per famiglie e imprese”.

