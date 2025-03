MILANO – Problemi dentro e fuori dal campo. Se il Milan non riesce a raddrizzare una stagione negativa nel rettangolo di gioco, fuori le cose vanno anche peggio. Prima il portavoce dell’allenatore Sérgio Conceição dice che il tecnico è ormai solo. Poi lo stesso portoghese smentisce nelle pagine della Gazzetta. Il portavoce, l’uomo delle rivelazioni al centro della cronaca delle ultime ore, intanto si è dimesso con un testo di spiegazione: “Nessuno dei punti è stato convalidato dall’allenatore Sérgio Conceição, né sono vincolanti per lui come professionista”.

La replica del tecnico: “Non c’è niente di vero”

“Soffro tantissimo per il momento del Milan ma niente di ciò che è stato riportato sul mio conto è vero” le parole dell’ex allenatore del Porto, che poi difende la società, sottolineando come “sia sempre presente”. Il mister ha voluto rimarcare nelle pagine della Gazzetta il suo pensiero, ribadendo – non per la prima volta – quanto la società sia con lui. Ma cosa è successo? Ieri un membro dello staff della sua comunicazione ha inoltrato messaggi alla stampa riguardo le lamentele del portoghese. Struttura d’allenamento non ottimale, scarsa preparazione atletica della squadra ma soprattutto la mancanza di supporto dirigenziale. Un progetto tecnico non chiaro e l’assenza del proprietario del club Gerry Cardinale gli altri punti. Ma non solo. Attaccato anche il gruppo di giocatori: poco impegno negli allenamenti che si riverserebbero nelle brutte prestazioni in partita, soprattutto dai suoi giocatori di riferimento. Con loro l’ex centrocampista di Inter, Lazio e Parma ha avuto momenti di tensione. Il tecnico è deluso dopo una carriera, anche da giocatore, basata proprio sull’impegno e la serietà.

Contro il Lecce out Theo e Leao

Lo spirito ancora prima del talento. Questo il monito dell’allenatore alla squadra, protagonista di un periodo negativo proprio per alcuni errori individuali. Conceição torna a parlare in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato a Lecce, alle 18 di sabato 8 marzo. La squadra salentina non vince da quattro partite in campionato, nelle ultime due ha perso 1-0 ed è al 16esimo posto. Le squadre dietro stanno recuperando, la quota salvezza è ancora lontana. Per il Milan non sarà facile, ci vorrà talento e impegno. Per questo il tecnico pensa a una mini rivoluzione, risparmiando chi ha giocato molto, come Gimenez, e chi sta deludendo, Theo Hernandez e Leao. Il tecnico in settimana ha provato Abraham prima punta sostenuto da Sottil e Jimenez. In difesa è sempre più probabile che sarà il classe 2005 Davide Bartesaghi a sostituire il terzino sinistro francese. La vittoria è d’obbligo: per il Milan per continuare a sperare nella Champions League, per l’allenatore per mettere acqua sul fuoco.