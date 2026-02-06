MILANO – Il mondo si prepara al grande spettacolo dei Giochi Olimpici. La partenza ufficiale si terrà a San Siro nella serata di oggi 6 febbraio. Previsto nel pomeriggio l’incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il vicepresidente statunitense J.D. Vance. Mentre a Milano è prevista una manifestazione di protesta contro la presenza dell’Ice alle Olimpiadi. Problemi anche sul versante sicurezza, con una nuova ondata di attacchi hacker.

La cerimonia dopo l’arrivo della fiamma olimpica in Duomo

San Siro è pronto per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali. Ieri sera la fiamma olimpica è arrivata in Duomo, accolta da una piazza gremita. Per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ospitare la venticinquesima edizione dei Giochi olimpici invernali è per l’Italia un onore. L’augurio del presidente è che “i valori olimpici divengano ispirazione concreta nella vita internazionale e vengano praticati e non soltanto ammirati”. Anche Papa Leone XIV rinnova il suo appello per una tregua olimpica con una lettera “La vita in abbondanza”, sul valore dello sport. “L’esercizio sportivo è un’attività comune, aperta a tutti e salutare per il corpo e per lo spirito, al punto da costituire un’universale espressione dell’umano”.

Gli incontri di Meloni in programma

Sono circa 50 i leader da tutto il mondo che sono giunti a San Siro per presiedere la cerimonia di apertura dei Giochi. Dopo il faccia a faccia con il presidente della Polonia Karol Nawrocki, oggi Giorgia Meloni incontrerà presso la Prefettura di Milano l’emiro del Qatar, Tamim Bin Hamad Al Thani. A seguire il colloquio con il vicepresidente Usa Vance, arrivato in Italia ieri per assistere alla partita di hockey.

Contro l’Ice la manifestazione di Milano

A Milano scendono in piazza cittadini e studenti contro la presenza degli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice) alle Olimpiadi. La protesta va avanti da giorni, con diverse manifestazioni che la premier Meloni ha definito “polemica surreale”.

La manifestazione a Milano contro la presenza degli agenti dell’Ice per le Olimpiadi Milano-Cortina, 6 febbraio 2026 | Foto ANSA/Paolo Salmoirago

Un presidio simbolico è previsto invece contro la partecipazione di Israele ai Giochi nella zona dell’Università Statale. Domani il Comitato insostenibili Olimpiadi 2026 terrà una fiaccolata “anti olimpica” nel quartiere di San Siro. Lo scopo è dare voce allo sport popolare, in protesta con un sistema definito non sostenibile per la comunità che le ospita.

Cybersicurezza delle Olimpiadi a rischio

Intanto la sicurezza dei Giochi olimpici viene messa a rischio dall’ennesimo attacco hacker. I responsabili sono il gruppo filorusso Noname057(16) e Anonymous. Colpiti i siti legati alle Olimpiadi, in particolare il sito dell’evento, ma anche quelli dei Comitati olimpici e delle squadre. Sono attacchi di tipo Ddos (Distributed denial of service) lanciati per bloccare i siti con un numero elevato di richieste d’accesso.