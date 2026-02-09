MILANO – Olimpiadi a tinte azzurre quelle in corso a Milano-Cortina. Non solo per il luogo ma anche per le vittorie. L’Italia è terza nel medagliere dopo Norvegia e Stati Uniti ma è quella con più medaglie, nove. Sei nel solo giorno di ieri, domenica 8 febbraio: un argento e cinque bronzi con Sofia Goggia che diventa la prima donna nella storia capace di andare a podio tre volte alle Olimpiadi di discesa libera.

Italia da record nel segno di Goggia

La bergamasca, dopo l’oro di Pyeongchang e l’argento di Pechino, porta a casa la medaglia di bronzo. Goggia però avverte che “ci sono altre tre frecce da scagliare”, mettendo nel mirino gigante, super-g e la combinata a squadre. Dove mancherà Federica Brignone – decima e alla prima discesa libera dopo l’infortunio – che necessita di riposo. In serata, dopo le 22, arriva la nona medaglia di giornata, nel pattinaggio di figura. Le coppie di danza (Charlene Guignard-Marco Fabbri), di artistico (Sara Conti-Niccolò Macii) e del singolo femminile e maschile con rispettivamente Lara Gutmann e Matteo Rizzo, terminano al terzo posto. Davanti solo gli Stati Uniti e il Giappone. L’ultimo a gareggiare è stato il pattinatore azzurro Rizzo che ha sottolineato come il team sia stato incredibile, “dandomi supporto per tutto il programma. Abbiamo fatto qualcosa di storico, una medaglia olimpica cambia la vita”, ha sottolineato.

Matteo Rizzo in azione ieri | Foto Ansa

Giovanni Franzoni e biathlon d’argento

Nella gara in cui il 36enne Dominik Paris conquista la prima medaglia olimpica in carriera, il classe 2001 Franzoni conquista la prima medaglia non juniores. Nella discesa libera nello Stelvio di Bormio vince lo svizzero Franjo Von Allmen, imprendibile e campione iridato lo scorso anno. Ma Franzoni lo fa tremare al debutto assoluto nel panorama a cinque cerchi, perdendo di soli 20 centesimi di secondo.

Il podio di ieri, da sinistra: Franzoni, Von Allmen e Paris | Foto Ansa

Medaglia d’argento anche per la staffetta mista di biathlon composta da Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Davanti a loro il super quartetto francese che ha dominato la gara, al terzo posto la Germania. Giacomel è autore di una prova perfetta nel tratto sciato, poi qualche sbavatura di troppo al poligono di tiro di Hofer portano l’Italia fuori dal podio. Wierer riporta il quartetto azzurro a lottare per le prime tre posizioni, infine Vittozzi mette in banca l’argento approfittando dell’imprecisione delle tedesche e delle scandinave all’ultimo poligono.

Dalmasso, Lorello, Fischnaller e la squadra di pattinaggio di bronzo

La snowboardista Lucia Dalmasso arriva terza nella categoria gigante parallelo. L’azzurra supera nella Small Final la connazionale Elisa Caffont di 11 centesimi. Dalmasso ha perso nella semifinale contro l’austriaca, poi medaglia d’argento, Sabine Payer, sconfitta in finale dalla ceca Zuzana Maderova, vincitrice nella semifinale contro l’altra italiana. Nel pattinaggio di velocità, nella gara dei 5000 metri maschili, medaglia di bronzo per Riccardo Lorello. Il classe 2002, nativo di Rho, conquista una medaglia inattesa per il suo palmarés. Ma il coronamento di un’ottima prestazione fin dalle prime batterie, a differenza del ben più quotato Davide Ghiotto, arrivato quarto. Imprendibili il norvegese primatista mondiale Sander Eitrem e il ceco Metodej Jilek. Dominik Fischnaller conquista l’ottava medaglia di giornata nello slittino dopo una gara costante. Il 32enne di Bressanone termina alle spalle del tedesco Max Langenhan e l’austriaco Jonas Mueller per prendere la seconda medaglia olimpica della carriera, bissando il bronzo di Pechino 2022.

Da sinistra, l’argento Jonas Mueller, l’oro Langenhan e il bronzo dell’italiano Fischnaller | Foto Ansa

Il programma del terzo giorno e le possibili medaglie

Questa mattina a Cortina Stefania Constantini e Amos Mosaner vincono per 7-6 contro gli Stati Uniti nel girone del doppio misto di curling. La coppia azzurra si qualifica così alla semifinale con il secondo posto dopo sei vittorie e tre sconfitte, alle 18 affronterà di nuovo la coppia statunitense per la finale.

La coppia azzurra di Curling, Stefania Constantini e Amos Mosaner | Foto Ansa

Contemporaneamente, nella prova di discesa della combinata a squadre maschile, l’Italia continua a sognare. Mattia Casse, Paris, Florian Schieder e Franzoni hanno gareggiato con quest’ultimo che registra il miglior tempo. Il bresciano aspetta nel primo pomeriggio lo slalom di Alex Vinatzer per capire se è ancora medaglia. In pista la Nazionale femminile di hockey su ghiaccio affronta il Giappone, mentre nello Snow Park valtellinese Maria Gasslitter affronta la finale dello slopestyle femminile. In serata lo slittino femminile a Cortina, il pattinaggio di velocità e il salto con gli sci da Predazzo. Chiusura sul ghiaccio milanese con la danza nel pattinaggio di figura.