SAN FRANCISCO – Quando Bad Bunny sale sul palco lo show è assicurato. Nella finale del Superbowl il cantante ha reso omaggio agli immigrati americani, facendo infiammare il presidente Donald Trump.

Che cosa è successo

Nell’intervallo del match tra i New Englands Patriots e i Seattle Seahawks è salito sul palco il musicista portoricano Bad Bunny con un’esibizione che ha esaltato il pubblico e le tantissime star presenti da Roger Federer a Lady Gaga passando per Jessica Alba e Ricky Martin.

Al termine dello show sul maxi schermo del Levi’s Stadium è apparsa la scritta “l’unica cosa che batte l’odio è l’amore”. Un concetto che non è affatto piaciuto al presidente degli Stati Uniti Trump.

In tempo reale il numero uno della Casa Bianca ha diffuso tramite il social Truth parole durissime contro il cantante. “È stato lo show più brutto di sempre, uno schiaffo in faccia all’America”, ha scritto il tycoon e ha aggiunto “nessuno capisce una parola e il ballo è disgustoso, soprattutto per i bambini”.

Il presidente aveva già annunciato che avrebbe seguito la competizione di football da Mar-a-lago sia per la lontananza dalla West Coast ma anche per la scelta della National Footbal League di dare lo spazio delll’half time a un cittadino americano che canta solo in spagnolo.

Il precedente

Lo scorso primo febbraio il cantante si era già ritrovato al centro delle polemiche dopo la sua esibizione ai Grammy, dove ha vinto il premio per il suo album interamente in spagnolo. Prima di ringraziare Dio – ha detto Bad Bunny dal palco – voglio dire Ice fuori. Dichiarazioni che avevano già sollevato la furia di Trump.

La decisione

L’half time in spagnolo ha rivelato l’interesse della Nfl ad allargare l’audience oltre ai confini Usa anche se la reazione di Trump e dei conservatori ha dimostrato che a molti non va di condividere l’evento con il resto del mondo. Alcune settimane fa la capo della Homeland Security, Kristi Noem, aveva ribadito come “al Super Bowl dovrebbero venire solo i cittadini rispettosi della legge che amano questo Paese”.