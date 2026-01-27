MILANO – L’Ice sarà alle Olimpiadi di Milano-Cortina. A confermarlo è proprio l’agenzia federale statunitense – che rappresenta il braccio esecutivo della stretta anti-immigrazione dell’amministrazione Trump – in una dichiarazione all’Afp. L’agenzia collaborerà alla sicurezza del Dipartimento di Stato Usa e del del suo Segretario Marco Rubio durante i giochi invernali. Gli agenti – come spiegato da un portavoce dell’Ice – lavoreranno per “verificare e mitigare i rischi derivanti dalle organizzazioni criminali internazionali”. Il portavoce ha comunque specificato che “tutte le operazioni di sicurezza rimangono sotto l’autorità italiana” e “ovviamente, l’Ice non conduce operazioni di controllo dell’immigrazione in Paesi stranieri”.

Una notizia che ha avuto una ricaduta sul dibattito politico in Italia, alla luce degli ultimi tragici fatti che stanno colpendo la città di Minneapolis. “È una polemica basata sul nulla”, aveva detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, facendo riferimento alle proteste legate alla presenza dell’agenzia Usa durante i giochi. “Di sicuro – aveva aggiunto – l’Ice non opererà sul territorio nazionale italiano”. Durissima, invece, la replica del sindaco di Milano Beppe Sala, che ha detto di non sentirsi “tutelato da Piantedosi”. “Questa è una milizia che uccide, che entra nelle case della gente firmandosi il permesso”, ha aggiunto l’inquilino di Palazzo Marino. E ha tuonato: “Non sono i benvenuti a Milano”.

Anche in Parlamento si è acceso il dibattito. Il gruppo del Pd al Senato ha presentato un’interrogazione al governo per chiedere in base a quali accordi sia riconducibile la presenza dell’Ice sul nostro territorio. E, mentre una petizione contro l’arrivo degli agenti Usa, presentata da Azione, ha raggiunto le 5mila firme, il leader di Avs, Nicola Fratoianni, è più drastico: “Le squadracce di Trump non devono mettere piede in Italia”.