NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:00 del 26 gennaio 2026

HomeEsteri Trump pianifica il ritiro degli agenti da Minneapolis. Tajani: “Dall’Ice abusi”
EsteriPrimo Piano

Ice via da Minneapolis
Trump ora riflette
"Fatto un gran lavoro"

Il ministro Tajani: "Dall'Ice abusi"

Obama: "Valori Usa sotto attacco"

di Enza Savarese26 Gennaio 2026
di Enza Savarese26 Gennaio 2026
Donald Trump

Donald Trump, presidente degli Stati Uniti d'America | Foto Ansa

MINNEAPOLIS – Gli agenti dell’Ice potrebbero lasciare presto il Minnesota. La possibilità viene annunciata dallo stesso Donald Trump in un’intervista al Wall Street Journal. Il motivo non sembra essere però l’uccisione in strada del cittadino Alex Pretti, deceduto dopo dieci colpi di pistola sparati da un agente dell’Ice. Al contrario, per il presidente americano le operazioni degli agenti federali stanno raggiungendo il loro obiettivo. “Hanno fatto un ottimo lavoro. Prima o poi ce ne andremo”, ha dichiarato Trump. 

Sulla morte del 34enne, il presidente americano punta il dito contro le politiche dei democratici. “Hanno messo i criminali immigrati illegali al di sopra dei cittadini contribuenti  – ha dichiarato il tycoon – e hanno creato circostanze pericolose per tutti i soggetti coinvolti. Tragicamente, due cittadini americani hanno perso la vita a causa di questo caos provocato dai democratici”. Trump ha poi fatto appello al Congresso, chiedendo di mettere fine alle “città santuario degli immigrati”. 

A dissentire non è solo la popolazione del Minnesota, che da settimane è in strada per protestare contro la presenza delle forze federali, ma anche l’ex presidente Barack Obama, che incita i cittadini alla manifestazione pacifica. “L’uccisione di Alex Pretti è una tragedia straziante. Dovrebbe anche essere un campanello d’allarme per ogni americano, indipendentemente dal partito di appartenenza, poiché molti dei nostri valori fondamentali come nazione sono sempre più sotto attacco”, ha aggiunto Obama. Gli fa eco anche un altro ex inquilino della Casa Bianca: Bill Clinton. “I responsabili ci hanno mentito e ci hanno detto di non credere a ciò che abbiamo visto con i nostri occhi”, ha scritto su X.

Il riferimento è al silenzio stampa dell’attuale presidente americano. Trump non ha infatti commentato la condotta dell’agente che ha sparato a Pretti, bensì ha criticato la stessa vittima per aver portato una pistola, seppur regolarmente registrata, alla protesta. “Portava con sé un’arma carica, molto pericolosa e imprevedibile”, ha dichiarato.

Le critiche arrivano anche da esponenti del governo italiano. In particolare a criticare la condotta dell’Ice è il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Le immagini parlano di abusi. Penso ci sia una consapevolezza anche nella Casa Bianca”, ha dichiarato il vicepremier in un’intervista su Rai Radio 1.

Ti potrebbe interessare

Ciclone Harry, oggi il Cdm sullo stato d’emergenza al Sud per il...

26 Gennaio 2026

Ucraina, presto nuovo round di colloqui. Mosca: “C’è ancora molto da fare”

26 Gennaio 2026

Trilaterale Usa-Russia-Ucraina. Mosca: “Kiev deve lasciarci il Donbass”

23 Gennaio 2026

Ddl stupri, si passa da consenso a dissenso. Opposizioni: “Una forzatura”

23 Gennaio 2026

TikTok, c’è l’accordo per la vendita dell’app negli Usa

23 Gennaio 2026

Fontana di Trevi, gli ultimi lavori: in arrivo biglietti e steward

23 Gennaio 2026
Accessibility by WAH