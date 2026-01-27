MILANO – È indagato per omicidio volontario il poliziotto che ha sparato e ucciso un uomo dopo aver intimato l’alt questa notte nel quartiere Rogoredo di Milano durante un controllo antidroga. L’uomo, probabilmente uno spacciatore, impugnava una pistola che si è poi rivelata a salve. Il leader leghista Matteo Salvini su X: “Io sto con il poliziotto”.

Le indagini in corso

L’agente indagato è già stato sentito dalla Questura di Milano. Durante l’interrogatorio ha dichiarato che stava svolgendo un pattugliamento in una nota zona di spaccio cittadino insieme a un altro collega e avevano appena fermato un uomo, quando il 28enne si è avvicinato. Al grido “fermo polizia”, sembra che il giovane abbia continuato ad avanzare, estraendo una pistola puntandola contro il poliziotto. La reazione è stata “di paura e di difesa”, come si legge nel verbale. L’agente dichiara di aver mirato alla sagoma ma, sparando da una ventina di metri, ha colpito l’uomo alla fronte, uccidendolo sul colpo.

Dalle prime ricostruzioni, il 28enne era di origini marocchine e l’arma che impugnava era in realtà a salve. Si attendono ora l’autopsia e gli accertamenti balistici per ricostruire la dinamica dell’azione. Secondo l’avvocato del poliziotto Pietro Porciani si tratta di legittima difesa: “Se non c’è in questo caso la scriminante – ha dichiarato – non so in quale altro caso possa esserci”.

Salvini: “In arrivo una norma per evitare indagini automatiche ad agenti che fanno il loro dovere”.

Le prime reazioni della politica arrivano dalla Lega. Matteo Salvini ricostruisce a modo suo la vicenda, parlando di “un nordafricano, irregolare e con vari precedenti”. Secondo il ministro “un poliziotto si difende, il balordo muore, l’agente viene indagato per omicidio volontario. Tutto sbagliato!”. Annuncia quindi che nel decreto sicurezza è prevista una norma per evitare indagini automatiche a carico di agenti “che facendo il loro lavoro devono difendersi, purtroppo ferendo o uccidendo qualche malvivente”.

Per Piantedosi non bisogna fare presunzioni di colpevolezza

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sottolinea che non verranno dati scudi immunitari a nessuno e invita alla cautela: “Le prime notizie ovviamente scontano un margine ancora di approssimazione”. Assicura poi di non avere motivi di fare ipotesi sulla legittimità o proporzionalità dell’intervento. “Chiedo solo di non fare presunzioni di colpevolezza” ha concluso. Per il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana bisogna tutelare i poliziotti: “Dalle descrizioni che vengono fatte – ha dichiarato – sembrerebbe un caso di legittima difesa. Poi i magistrati faranno il loro lavoro”.