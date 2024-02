Simona Quadarella sul podio / Foto Ansa

ROMA – Dominio assoluto dell’azzurra Simona Quadarella ai mondiali di nuoto di Doha, in Quatar, dove conquista l’oro nei 1500 stile libero. Un trionfo che, oltre a regalare alla nuotatrice di Roma una medaglia prestigiosa, le consegna anche il pass olimpico: grazie a questo successo, infatti, per Quadarella è certa la partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

👑 LA REGINA DEL MEZZOFONDO 🤩 Una strepitosa Simona domina in 15’46″99, nettamente sotto al tempo limite olimpico (15’55″0). Simona Quadarella sale sul podio mondiale per la quinta edizione consecutiva!!!#Nuoto #Swimming #AQUADoha2024 #Doha2024 #Paris2024 pic.twitter.com/WrtxfOJMdC — Federnuoto (@FINOfficial_) February 13, 2024

La gara

All’Aspire Dome di Doha, la 25enne romana ha dominato sin dai primi metri, senza cedimenti di ritmo per tutta la gara. Approfittando dell’assenza della campionessa olimpica Katie Ledecky, Quadarella si è imposta con il tempo di 15’46″99 davanti alla cinese Bingjie Li (15’56″62) e alla tedesca Isabel Gose (15’57″55), unica capace di provar a tenere testa al talento tricolore. Si tratta del secondo oro nella specialità per la nuotatrice classe ’98, a cui vanno aggiunte altre due medaglie: il bronzo a Budapest 2017 e l’argento a Fukuoka l’anno scorso. “Volevo vincere, sapevo che era alla mia portata e sono contenta per il tempo, che non mi aspettavo così buono – racconta ai microfoni di Rai Sport -. Sono contenta anche per i miei genitori che hanno fatto tanta strada per essere qui”.

Gli altri azzurri

Buono il percorso anche dell’Italnuoto ai Mondiali con le vittorie di due fuoriclasse, Luca De Tullio e Gregorio Paltrinieri, che si sono qualificati alla finale degli 800 stile libero. Alberto Razzetti e Federico Burdisso, invece, hanno passato il turno nei 200 farfalla e volano in semifinale. Raggiungono la semifinale anche nei 100 stile libero Alessandro Miressi e Manuel Frigo, rispettivamente con il secondo e decimo tempo, e Costanza Cocconcelli nei 50 dorso. Infine, finale e pass olimpico nella staffetta 4×100 misti mista per gli azzurri Michele Lamberti, Ludovico Blu Art Viberti, Giulia D’Innocenzo e Chiara Tarantino, che si qualificano con il tempo di 3:47.65.