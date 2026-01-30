NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 17:19 del 30 gennaio 2026

HomeVideo Monopattini in sharing, arriva lo stop del Campidoglio: “Fermi un mese”
VideoVideo Notizia

Monopattini in sharing, arriva lo stop del Campidoglio: “Fermi un mese”

di Lorenzo Giovanardi30 Gennaio 2026
di Lorenzo Giovanardi30 Gennaio 2026

Servizio di Lorenzo Giovanardi e Leonardo Macciocca

Ti potrebbe interessare

Monopattini in sharing, arriva lo stop del Campidoglio: “Fermi un mese”

30 Gennaio 2026

Sicurezza a Roma Termini: schierati i parà

30 Gennaio 2026

Anziani, Roma lancia l’assistenza condivisa

30 Gennaio 2026

TG del 30 Gennaio 2026

30 Gennaio 2026

Il decreto semplificazioni arriva in Consiglio dei ministri (Il Fatto del giorno)

29 Gennaio 2026

Disastro ambientale a Niscemi, un’emergenza lunga due secoli (Il Fatto del Giorno)

28 Gennaio 2026
Accessibility by WAH