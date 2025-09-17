ROMA – Sono passate solo tre settimane dall’esonero dal Fenerbahce di Josè Mourinho. Ora, per lo Special One si parla di un ritorno alle origini. Licenziato a fine agosto dal club turco dopo la sconfitta ai preliminari di Champions League, Mourinho sta per rimpiazzare Bruno Lage sulla panchina del Benfica.

Dopo la sconfitta casalinga in Champions League con il Qarabag (3-2), il presidente del club portoghese Rui Costa avrebbe chiesto al tecnico portoghese di guidare la squadra già dalla partita di campionato contro l’Avs Futebol, in programma sabato 20 settembre. Secondo quanto riportato dal principale quotidiano sportivo portoghese A Bola, il contratto dovrebbe essere firmato oggi.

Benfica, per lo Special One un ritorno alle origini

È ormai certo che Mourinho arriverà sulla panchina della squadra di Lisbona. Per il tecnico portoghese l’incarico al Benfica sarebbe un ritorno a casa 25 anni dopo l’ultima volta. L’ingaggio dello Special One sembra il gol vincente di una partita contro il destino. Era stata infatti proprio la vittoria del Benfica sul Fenerbahce nel preliminare Champions, lo scorso 29 agosto, a decretare l’esonero del tecnico portoghese da parte del club turco. Un ingaggio che segna un nuovo inizio dopo le esperienze negative del tecnico in panchina, reduce anche dalla finale di Europa League persa con la Roma nel 2023.