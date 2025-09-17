TORINO – Stesso gol, stessa squadra. A cambiare, a distanza di 30 anni, è solo il protagonista. Se allora era stato Del Piero a trascinare la Juve in Champions League contro il Borussia Dortmund, nella serata di ieri (16 settembre) ci ha pensato Yildiz al 63’ a entusiasmare i tifosi bianconeri. La perla del turco, identica a quella del campione del mondo azzurro, è arrivata in risposta al vantaggio tedesco firmato Adeyemi. Un gol splendido in una partita altrettanto emozionante, finita 4-4, grazie al pareggio juventino raggiunto al sesto minuto di recupero con la rete del difensore Kelly.

https://twitter.com/The_AJC_/status/1968075256264065397

Del Piero e Yildiz, siparietto nel postpartita: “Anche io segnavo così”

Nel postpartita il focus è tutto sul gol alla Del Piero, imitato anche nelll’esultanza: la celebre linguaccia presa in prestito dal “Pinturicchio”. Una traiettoria che 30 anni fa ha permesso all’attaccante bianco nero di firmare il suo primo gol nella massima competizione europea. Yildiz, classe 2005, quella rete dal vivo non l’ha mai vista, ma sul campo è riuscito a emularla. Una soddisfazione che il turco fa trasparire anche ai microfoni di SkySport dopo la partita, parlandone con lo stesso Alex in un “siparietto” di ricordi e somiglianze. “Il suo è anche meglio del mio”, esordisce Del Piero in diretta, complimentandosi con il giovane attaccante, che ringrazia ammettendo di non aver mai visto il gol del suo idolo. “Penso che sia stato un gesto istintivo: ho visto che c’era un po’ di spazio e ho calciato”, rivela il turco. Un gioco di traiettoria che la stessa Juventus celebra con un post sui social. “Abbiamo (ri)pensato tutti alla stessa rete”, scrive la società.

https://twitter.com/juventusfc/status/1968059819400614006

Stasera in campo Inter e Atalanta, Chivu difende Sommer

I match in Champions per le squadre italiane continuano. Stasera tocca all’Inter che si sfiderà alle ore 21 l’Ajax nell’Amsterdam Arena. Nonostante gli errori di Sommer in campionato, Chivu difende il suo portiere mantenendolo come titolare anche in Champions. In conferenza stampa l’allenatore nerazzurro ha spiegato che non è il momento di “cambiare solo perché me lo chiede il popolo”. Mentre l’Atalanta, allo stesso orario, sarà al Parco dei Principi per affrontare i campioni in carica del Paris Saint-Germain. A chiudere la settimana delle squadre italiane in Champions è il Napoli, che si sfiderà giovedì (18 settembre) con il Manchester City.