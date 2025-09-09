Mps conquista Mediobanca. Ora la grande finanza punta a Generali (Il Fatto del giorno)

VideoMps conquista Mediobanca. Ora la grande finanza punta a Generali (Il Fatto del giorno)di Sofia Silveri09 Settembre 2025di Sofia Silveri09 Settembre 2025 13A cura di Sofia SilveriFatto del giornoSofia Silveri post precedente Meloni e i giorni a New York, scoppia il sulla vacanza con la figlia post successivo Lampedusa, emergenza sbarchi: quasi 2000 arrivati in poche ore Ti potrebbe interessare Tg del 5 Settembre 2025 05 Settembre 2025 L’offerta dei volenterosi per Kiev. Macron: “Pace robusta e duratura” (Il Fatto... 04 Settembre 2025 Il messaggio di Xi all’Occidente: “Il mondo scelga tra pace e guerra”... 03 Settembre 2025 L’India si smarca dagli Usa, la sfida di una “nuova governance globale”... 02 Settembre 2025 Global Sumud Flotilla verso Gaza, Israele: “Verranno trattati come terroristi” 01 Settembre 2025 Francia, il giorno del giudizio (Il Fatto del giorno) 08 Agosto 2025