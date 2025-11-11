NAPOLI – Antonio Conte non si dimette ma vedrà il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per una svolta. Lo conferma lo stesso patron su X mentre aumentano le voci su possibili tensioni nella squadra. L’ultima riguarda il futuro del centrocampista Stanislav Lobotka.

De Laurentiis: “Le dimissioni sono una favola del web”

“Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte. Ai tifosi che hanno letto qualche stupidaggine dico: sono orgoglioso di avere al mio fianco e al fianco del Napoli e dei calciatori un uomo vero come Antonio Conte. Questa è la garanzia più importante che si possa dare oggi a un club, ai calciatori e a tifosi esigenti come quelli del Napoli”. Così il numero 1 del Napoli scrive su X per smentire le voci di un possibile addio del tecnico salentino. Ma un incontro è necessario dopo gli ultimi risultati. L’allenatore incontrerà il presidente per parlare dei problemi della squadra, in particolare l’atteggiamento rinunciatario nell’ultima sconfitta a Bologna.

Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna uomini che usano le 3 "C"…,che piacciono molto ai napoletani e non solo. — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) November 10, 2025

Previsto un incontro anche tra tecnico e squadra

Dopo la quinta sconfitta stagionale, il Napoli sta affrontando un periodo di crisi. Al momento la squadra campione in carica è al quarto posto dopo sette vittorie e tre sconfitte in 11 partite. Sono 16 le reti segnate, dieci in meno dell’Inter capolista, e 10 quelle subite (la sesta miglior difesa). Numeri positivi, ma che nascondono i malumori che circondano la squadra. Se n’è accorto anche Conte che, dopo l’ultima partita, si è lasciato andare. “Sono preoccupato. Sicuramente è cambiata l’energia, i ragazzi sanno benissimo come la penso, mi dispiace. Non sto facendo un buon lavoro o qualcuno non vuole ascoltarmi”, ha detto il tecnico. Atteso ora a un incontro anche con la squadra, da cui si aspetta di più. In particolare dai senatori. Il gruppo lamenterebbe gli eccessivi carichi di lavoro, rimasti quelli dell’anno scorso quando però non c’era la Champions League da giocare.

Il caso Lobotka

Diversi siti oggi, 11 novembre, riportano le parole dell’agente di Lobotka, Branislav Jarusek, al podcast Var e riportate dal portale slovacco Sport24. “Se al termine di questa stagione vincesse il terzo Scudetto a Napoli, per lui sarebbe più semplice andarsene. Ha già 30 anni ed è quasi irrealistico continuare a questo livello fisicamente, con Conte che gli chiede cose brutalmente impegnative. Se Conte restasse ancora a Napoli, credo che mi metterebbe pressione addosso per andarsene a giugno”, le parole dell’agente.

Il centrocampista Stanislav Lobotka, 208 presenze in 6 stagioni e mezzo a Napoli | Foto Ansa

Dichiarazioni datate 21 ottobre. La prova di un clima non roseo attorno alla squadra di Conte, che nella sosta proverà a trovare la soluzione ai problemi.