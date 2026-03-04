NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 12:36 del 4 marzo 2026

HomeEsteri Nave russa colpita e affondata vicino Malta. Mosca accusa Kiev: “Terroristi”
Esteri

Nave russa attaccata da droni
ucraini nel Mediterraneo
al largo delle coste di Malta

"Atto di terrorismo e pirateria"

In salvo i membri dell'equipaggio

di Vincenzo Cimmino04 Marzo 2026
di Vincenzo Cimmino04 Marzo 2026
russia

Nave russa attaccata da droni ucraini nel Mediterraneo | Foto Ansa

ROMA – Una nave cisterna russa per il trasporto di gas, la Arctic Metagaz, è stata attaccata nel Mediterraneo da droni marini ucraini partiti dalla Libia. Lo ha riferito il ministero dei Trasporti di Mosca che ha condannato l’episodio come “un atto di terrorismo internazionale e pirateria marittima”.

L’attacco alla nave al largo di Malta

Secondo il ministero, citato dalla Tass, l’attacco alla cisterna è avvenuto al largo delle coste di Malta. I 30 membri dell’equipaggio della nave russa sono stati tratti in salvo grazie al coordinamento dei servizi di salvataggio maltesi e russi, ha sottolineato ancora il dicastero.

In salvo i membri dell’equipaggio

“Queste azioni criminali”, ha affermato Sergej Lavrov, ministro degli Esteri russo, “compiute con la connivenza delle autorità di Stati membri dell’Unione europea, non devono rimanere senza risposta da parte della comunità internazionale”. La nave russa, secondo quanto riferito, proveniva dal porto di Murmansk e trasportava “un carico documentato nel totale rispetto delle regole internazionali”.

Ti potrebbe interessare

Trump furioso con la Spagna. La replica di Sanchez: “Così cominciano i...

04 Marzo 2026

Teheran sotto le bombe: rinviati funerali di Khamenei. Da Leone XIV un...

04 Marzo 2026

Idf in Libano: 30 mila sfollati. Iran: “Azioni difensive Ue sono atto...

03 Marzo 2026

Droni russi su Kiev. Zelensky: “Non lascerò mai il Donbass”

03 Marzo 2026

Medio Oriente, il conflitto si allarga. Migliaia di libanesi in fuga

02 Marzo 2026

Iran, l’esperto Zacchi: “L’Ue farà solo azione difensiva. Trump punta al regime...

02 Marzo 2026
Accessibility by WAH