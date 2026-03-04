NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 12:35 del 4 marzo 2026

HomeVideo Ddl antisemitismo, il voto al Senato. Il nodo della definizione ufficiale (Il Fatto del Giorno)
Video

Ddl antisemitismo, il voto al Senato. Il nodo della definizione ufficiale (Il Fatto del Giorno)

di Sofia Silveri04 Marzo 2026
di Sofia Silveri04 Marzo 2026

A cura di Sofia Silveri

Ti potrebbe interessare

Sicurezza, rebus zona rossa nel quartiere Cornelia

04 Marzo 2026

Iran, sale l’allerta sicurezza in Italia. 28 mila gli obiettivi sensibili (Il...

03 Marzo 2026

Medio Oriente, l’Idf entra in Libano. Iran all’Ue: “Non entrate in guerra”...

03 Marzo 2026

Medio Oriente, Gb e Paesi arabi si preparano a intervenire in Iran...

02 Marzo 2026

Medio Oriente in fiamme, ansia per gli italiani bloccati (Il Fatto del...

02 Marzo 2026

Svolta Polmetro, treni e banchine più sicure a Roma

28 Febbraio 2026
Accessibility by WAH