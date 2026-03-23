NEW YORK – Sono il pilota e il co-pilota dell’aereo Air Canada le due vittime dell’incidente all’aeroporto di LaGuardia. Secondo la polizia di New York e la piattaforma di tracciamento dei voli FlightRadar24, il velivolo “si è scontrato con un veicolo di soccorso e antincendio aeroportuale” durante l’atterraggio. Stando alle prime ricostruzioni, l’aereo, un CRJ-900 operato da Jazz Aviation e proveniente da Montreal, “stava percorrendo la pista quando ha colpito” il camion dei pompieri.

I voli di LaGuardia sono stati immediatamente sospesi. La Federal Aviation Administration ha infatti emesso un ordine di blocco a terra per l’aeroporto, che rimarrà chiuso almeno fino alle 14 ora locale (19 in Italia), con tutti i voli cancellati. “La riapertura è prevista al più presto alle 14, ma l’orario potrebbe subire variazioni”, ha dichiarato Kathryn Garcia, direttore esecutivo dell’Autorità Portuale. Nel frattempo l’autorità per la gestione delle emergenze di New York ha avvertito la popolazione di “aspettarsi cancellazioni, chiusura stradali, ritardi nel traffico e personale di emergenza” nei pressi del principale snodo dei trasporti nel distretto del Queens, raccomandando l’utilizzo di “percorsi alternativi”.