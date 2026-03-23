NAPOLI – Stavano attraversando le strisce pedonali di Corso Garibaldi quando sono state investite da un automobilista a bordo di una Mercedes a noleggio che procedeva ad alta velocità. È stato arrestato il 34enne napoletano alla guida dell’auto che ieri sera, 22 marzo, ha ucciso due donne. L’uomo era sotto l’effetto di alcol.

La dinamica dell’incidente

Le vittime – due amiche di nazionalità ucraina – avevano rispettivamente 52 e 57 anni. Si stavano dirigendo verso via San Cosmo, all’altezza di Porta Nolana, quando sono state travolte con violenza dalla vettura di grossa cilindrata. Un impatto violento, a causa del quale il conducente ha perso il controllo della macchina, terminando la propria corsa contro tre veicoli in sosta sul lato destro della strada, come accertato dall’Unità Operativa San Lorenzo e dell’Infortunistica Stradale.

La morte sul colpo e il trasporto d’urgenza

La gravità dell’incidente, così come quella dell’impatto, sono state subito evidenti. Una delle due donne è deceduta sul colpo, mentre l’altra vittima è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale del Mare, dove è deceduta circa due ore dopo il ricovero.

I testimoni e i rilievi tecnici

Il 34 enne, a cui è stata ritirata la patente e sequestrato il veicolo, è stato dichiarato in stato di arresto con l’applicazione della misura della detenzione domiciliare. La Polizia Locale sta ascoltando i testimoni e completando i rilievi tecnici sul luogo dell’incidente. Gli agenti stanno poi procedendo all’acquisizione dei sistemi di videosorveglianza della zona per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.