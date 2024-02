Cillian Murphy dopo la vittoria come miglior attore protagonista | Foto Ansa

Premiati anche "The Zone of Interest" e il documentario "20 giorni a Maryupol"

LONDRA – Notte da record per l’ultima fatica di Christopher Nolan. Oppenheimer, il film dedicato alla vita dello scienziato creatore della bomba atomica, ha sbaragliato la concorrenza ai Bafta, i più rinomati premi del cinema anglosassone, da sempre indicatori cruciali di possibili Oscar.

L’opera interpretata da Cillian Murphy ha convinto la giuria, che per la sua performance ha premiato Murphy come miglior attore e insignito l’opera con altri 7 riconoscimenti prestigiosi tra cui miglior film, miglior regista e miglior attore non protagonista per Robert Downey Jr.

Il premio come migliore attrice se lo è aggiudicato invece Emma Stone per la sua prova attoriale in Povere Creature! di Yorgos Lanthimos. Il ruolo di Bella Baxter le ha fatto battere la collega Margot Robbie, protagonista del chiacchierato Barbie.

Infine The Zone of Interest di Jonathan Glazer ha vinto come miglior film inglese e tra molte soprese anche come miglior film in lingua non inglese, mentre 20 giorni a Maryupol è stato premiato come miglior documentario e Il ragazzo e l’airone di Hayao Miyazaki il miglior film d’animazione.