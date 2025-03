PARIGI – Nuove accuse in Francia per Dominique Pelicot. L’uomo, condannato a venti anni per aver fatto violentare e stuprare per anni da sconosciuti la moglie Gisele, è stato denunciato anche dalla figlia Caroline Darian. La donna ha accusato il padre di aver abusato di lei dal 2010 al 2020.

I documenti sul caso Pelicot

Fonti di BFM TV hanno diffuso la notizia della denuncia presentata il 5 marzo. Durante l’istruttoria per le violenze su Gisele, erano emerse immagini e registrazioni che mostravano l’invio da parte dell’uomo di immagini della figlia ad anonimi interlocutori su Internet. L’attrezzatura informatica sequestrata ha rivelato conversazioni Skype con un utente anonimo, a cui Dominique Pelicot ha inviato immagini e video della nudità della figlia. L’uomo ha però sempre negato abusi su Darian.