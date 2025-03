TORINO – Nei musei italiani due visitatori su tre sono stranieri, soprattutto americani britannici e spagnoli. Lo dice l’Osservatorio di ricerca “Big data e Luoghi della cultura” promosso da MidaTicket, che ha analizzato più di 35 milioni di biglietti e miliardi di dati sui visitatori di oltre 200 luoghi della cultura. Lo studio, che fa riferimento al biennio 2023-2024, ha evidenziato anche alcuni aspetti interessanti sulle abitudini degli italiani.

A quanto risulta dalle informazioni raccolte, sei italiani su dieci preferiscono acquistare i biglietti sul posto piuttosto che online, ma il 73% del totale predilige i pagamenti elettronici. Inoltre, sembra che preferiscano acquistarli con un certo anticipo, in media quattro giorni prima della visita, o ventuno se si tratta di una mostra temporanea. Il sabato e la domenica sono i giorni di maggiore affluenza, in cui si concentra il 40% dei visitatori. Pochissime persone, invece, scelgono il lunedì per andare al museo, solo il 10,6% del totale, anche perché tradizionalmente è il giorno di chiusura per la maggior parte delle gallerie.

L’Osservatorio è una novità assoluta in Italia: è infatti il primo ad indagare il comportamento dei visitatori con un approccio “data driven”, ovvero guidato esclusivamente dai dati numerici. Lo studio è stato presentato presso il Museo Egizio di Torino lo scorso 5 marzo con il supporto analitico della società Formules e sotto la curatela scientifica di Guido Guerzoni, professore di “Museum management” all’Università Bocconi di Milano.

Sergio Bellini, ceo di MidaTicket, ha spiegato che il successo della piattaforma ha permesso di raccogliere un vero e proprio patrimonio di dati: “MidaTicket nel 2024 è diventato il primo sistema di biglietteria in Italia nel settore culturale per numero di biglietti emessi. Un traguardo straordinario che è coinciso con un’importante presa di coscienza: analizzando i dati da noi gestiti è apparso evidente come fosse un patrimonio informativo di straordinario valore per il panorama nazionale del mondo della cultura”. Lo studio ha quindi permesso di ottenere informazioni inedite sulle abitudini dei visitatori dei musei nel nostro Paese.