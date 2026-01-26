Nuovo record per l’oro: superata la soglia dei 5000 dollari (Il Fatto del Giorno)

VideoNuovo record per l’oro: superata la soglia dei 5000 dollari (Il Fatto del Giorno)di Alessio Sebastiano Corsaro26 Gennaio 2026di Alessio Sebastiano Corsaro26 Gennaio 2026 4A cura di Alessio CorsaroFatto del giornoAlessio Sebastiano Corsaro post precedente Anguillara, aperto un fascicolo per istigazione al suicidio dei genitori di Carlomagno post successivo Neonati sepolti, la perizia su Chiara Petrolini: “Capace di intendere e volere” Ti potrebbe interessare La morte di Alex Pretti scuote l’America. È scontro tra federali e... 26 Gennaio 2026 Il nuovo stadio della Roma a Pietralata si scontra con la storia 23 Gennaio 2026 Degrado olimpico, una discarica abusiva sotto il cavalcavia di Corso Francia 23 Gennaio 2026 Aggressioni a medici e infermieri: arrivano i bracciali Sos 23 Gennaio 2026 TG 23 Gennaio 2026 23 Gennaio 2026 La ciclabile di via Panama ancora nel caos 22 Gennaio 2026