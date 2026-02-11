BORMIO – Una vera giornata no per gli azzurri impegnati nel SuperG maschile. Sulla pista dello Stelvio Ski Centre di Bormio, il risultato migliore lo porta a casa Giovanni Franzoni, che conquista il sesto posto. Sfortunato Dominik Paris, uno dei favoriti per andare a podio, che perde lo sci prima dell’ingesso nella zona centrale e cade dopo sei porte. Niente da fare anche per Christof Innerhofer e Mattia Casse, rispettivamente undicesimo e ventiquattresimo al traguardo.

Vince, ancora una volta, Franjo von Allmen. Lo svizzero conquista il terzo oro in questi Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina dopo discesa e combinata. Chiudono il podio lo statunitense Ryan Cochran-Siegle (argento) e lo svizzero Marco Odermatt (bronzo).

Paris: “Sono sfortunato, non ho potuto dimostrare”

“Ho perso lo sci, non so dire come mai. Era mosso ma non doveva aprirsi lo sci così. Sono stato fortunato, non ho neanche potuto dimostrare quello di cui sono capace. Il bronzo in discesa è bello, ho chiuso un cerchio. Ho fatto tutto, ma volevo anche oggi far vedere quello di cui sono capace, c’erano possibilità, era un bel tracciato per me”, ha detto Paris.

Le parole di Innerhofer

“Era un grande obiettivo essere qui, anche se non sono contento di come sono andato. Potevo fare meglio, mi mancava ultima marcia nei pezzi in cui v’è da sciare più da gigantista. La neve? Sì, a me piace un po’ più dura. Il secondo più vecchio di me aveva cinque anni in meno, ma io non mi accontento mai. Speravo di poter fare top 6. Von Allmen? È difficile fermarlo quando va così”, ha dichiarato Innerhofer.

L’analisi di Franzoni: “Dovevo stare più chiuso”

Anche Franzoni ha analizzato la sua prestazione. “Ho sciato bene tutti i settori a parte quello nella parte centrale dove ho preso sei decimi; bisognava forse stare un po’ più chiusi. Devo imparare a gestire gli spigoli, non sono ancora perfetto. Von Allmen è stato grandissino, è un campione. C’è solo da imparare ancora, lo prendo come ispirazione. Sono contento di come sto affrontando le gare, sentivo la pressione, ma son partito deciso, ho spinto, anche se lì non è andata come volevo. Ma le gare son così: a volte vinci a volte perdi”.