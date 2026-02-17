CITTÀ DEL VATICANO – Tante le novità della Basilica di San Pietro per i 400 anni dalla dedicazione del nuovo “tempio vaticano”. Dalla terrazza aperta all’app per le Messe passando per un calendario ricco di eventi.

Il calendario delle iniziative

Il 18 novembre 1626 rappresenta una data storica per il Vaticano: è la data legata alla dedicazione della Basilica di San Pietro. “Questa ha preso il posto della Basilica costantiniana che Papa Giulio II decise di demolire nel 1506 perché fatiscente e non del tutto solida”, sottolinea il cardinale Mauro Gambetti, vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano e arciprete della Basilica Vaticana. Il prossimo 18 novembre Papa Leone XIV presiederà la Messa solenne che rappresenterà il culmine delle celebrazioni per il quarto centenario. Gambetti ha presentato il calendario delle iniziative promosse dalla Fabbrica di San Pietro, di cui è presidente, che ha al centro “la professione di fede di Pietro”. Un calendario che comprende un ampio ventaglio di proposte spirituali e culturali. Il 20 febbraio l’inaugurazione della nuova Via Crucis all’interno della Basilica, firmata dall’artista svizzero Manuel Andreas Durr. Poi le “Elevazioni spirituali”, gli incontri a cadenza settimanale di preghiera e canto polifonico animati dalla Cappella Giulia.

Papa Leone XIV nella Basilica | Foto Ansa

Aperte nuove aree del complesso monumentale

Non solo una medaglia e un francobollo commemorativo per l’occasione. Il cardinale ha annunciato che “per alleggerire il carico dei fedeli in Basilica e per favorire il raccoglimento” verranno aperte anche ulteriori spazi. Sarà accessibile l’intera terrazza mentre oggi solo un terzo è visitabile, con esposizioni permanenti. Cambierà anche il punto ristoro: sarà di circa 100 metri quadrati e si troverà nel lato opposto rispetto all’angolo dove si trova adesso.

La Basilica di San Pietro durante il primo giorno del conclave a maggio 2025 | Foto Ansa

Il Giubileo della Basilica guarda anche al futuro

Per migliorare l’esperienza della visita e favorire la conoscenza della Chiesa, ci sono iniziative digitali. Una nuova app per le liturgie con letture, canti e traduzione simultanea in sessanta lingue sviluppata in collaborazione con il Dicastero della comunicazione. Ma anche la trasmissione in diretta streaming delle celebrazioni più importanti della Basilica. In questo quadro si colloca il servizio “Smart pass”, il nuovo sistema di prenotazione in tempo reale per l’accesso alla Basilica.