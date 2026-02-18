Orrore in Calabria e Sicilia. Il mare restituisce i corpi di 15 migranti (Il Fatto del giorno)

VideoOrrore in Calabria e Sicilia. Il mare restituisce i corpi di 15 migranti (Il Fatto del giorno)di Tommaso Di Caprio18 Febbraio 2026di Tommaso Di Caprio18 Febbraio 2026 1a cura di Tommaso Di Caprio Fatto del giornoTommaso Di Caprio post precedente Tajani vola a Washington per il Board of Peace: “Italia in prima linea” Ti potrebbe interessare Mattarella all’assemblea del Csm: “Rispetto per le istituzioni” (Il Fatto del giorno) 18 Febbraio 2026 Bufera su Mélenchon dopo il delitto di Lione (Il Fatto del giorno) 17 Febbraio 2026 Nuove prove di dialogo a Ginevra tra Russia e Ucraina (Il Fatto... 17 Febbraio 2026 Ztl, stretta del Campidoglio sulle auto elettriche 17 Febbraio 2026 Le nuove regole per i dehor della Capitale 16 Febbraio 2026 La seconda moschea di Roma al bivio 16 Febbraio 2026