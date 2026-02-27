ROMA – Dopo una trattativa durata mesi, il Warnergate trova finalmente un vincitore: è Paramount Skydance Corporation. A gran sorpresa l’acquisizione di Warner Bros Discovery non se l’aggiudica Netflix, ma la storica etichetta cinematografica statunitense, che già possiede piattaforme come Cnn e Hbo.

La proposta di Paramount

Paramount lo scorso 24 febbraio ha avanzato un’offerta d’acquisto. Trattativa che Warner Bros ha valutato, avvisando Netflix di avere quattro giorni per fare una controproposta. Il colosso dello streaming però non ci ha pensato due volte e si è sfilato dai giochi, definendo l’accordo “non più finanziariamente attraente”. Ora Netflix dovrà ricevere 2,8 milioni di dollari di penale da Warner per aver interrotto il contratto.

L’offerta ostile rifiutata a dicembre

Se l’esito dell’acquisizione ha lasciato sorpresi, a non stupire è l’interesse di Paramount per WB. Già a dicembre, infatti, la compagnia guidata da David Ellison aveva provato a scavalcare la proposta di Netflix con un’offerta ostile direttamente rivolta agli azionisti per comprare l’intera azienda e non solo il reparto cinematografico, tentando di bypassare quindi il consiglio di amministrazione. Una strategia che non aveva riscosso successo all’epoca e anzi sembrava aver fatto naufragare le possibilità di successo per Paramount. In realtà Skydance stava solo lavorando a un’offerta più allettante.