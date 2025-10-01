PARMA – Sono state sequestrate 21 opere false attribuite a Salvador Dalì in una mostra al Palazzo Tarasconi di Parma. Tra gli oggetti sequestrati ci sono arazzi, disegni, incisioni e oggetti vari. L’installazione “Dalì: tra arte e mito” era stata inaugurata sabato scorso ma pochi giorni dopo è scattato il blitz dei carabinieri a seguito di una segnalazione della “Fundaciòn Gala Salvador Dalì”. L’ente, che difende la proprietà intellettuale dell’artista, infatti aveva segnalato elementi critici circa l’autenticità delle opere. Dalle indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo e il pm Stefano Opilio, sono emerse infatti alcune anomalie nelle opere. Le stesse opere erano state esposte all’epoca dei fatti, in un’altra mostra a Roma con lo stesso titolo. Preso atto del provvedimento la società organizzatrice della mostra, Navigare srl, si è definita “pronta a offrire piena collaborazione alle forze dell’ordine per la verifica di autenticità delle 21 opere oggetto del sequestro”, si legge in una nota. La stessa società si è resa inoltre “disponibile a collaborare fornendo al Nucleo Tpc dei Carabinieri, la documentazione richiesta per le indagini nonché ogni oltre elemento utile”.