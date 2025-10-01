NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:16 del 1° ottobre 2025

HomeCultura Parma, sequestrate 21 opere della mostra su Dalì: “Sono false”
Cultura

Mostra su Dalì a Parma
21 opere sono sospette
Sequestrati arazzi e disegni

Il provvedimento dopo la segnalazione

della Fundaciòn Gala Salvador Dalì

di Iris Venuto01 Ottobre 2025
di Iris Venuto01 Ottobre 2025
dalì

Le opere sequestrate dalla mostra | Foto Ansa

PARMA – Sono state sequestrate 21 opere false attribuite a Salvador Dalì in una mostra al Palazzo Tarasconi di Parma. Tra gli oggetti sequestrati ci sono arazzi, disegni, incisioni e oggetti vari. L’installazione “Dalì: tra arte e mito” era stata inaugurata sabato scorso ma pochi giorni dopo è scattato il blitz dei carabinieri a seguito di una segnalazione della “Fundaciòn Gala Salvador Dalì”. L’ente, che difende la proprietà intellettuale dell’artista, infatti aveva segnalato elementi critici circa l’autenticità delle opere. Dalle indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo e il pm Stefano Opilio, sono emerse infatti alcune anomalie nelle opere. Le stesse opere erano state esposte all’epoca dei fatti, in un’altra mostra a Roma con lo stesso titolo. Preso atto del provvedimento la società organizzatrice della mostra, Navigare srl, si è definita “pronta a offrire piena collaborazione alle forze dell’ordine per la verifica di autenticità delle 21 opere oggetto del sequestro”, si legge in una nota. La stessa società si è resa inoltre “disponibile a collaborare fornendo al Nucleo Tpc dei Carabinieri, la documentazione richiesta per le indagini nonché ogni oltre elemento utile”.

Ti potrebbe interessare

Video di femminicidi generati con l’Ia: l’orrore del canale (ora rimosso) Woman...

30 Settembre 2025

Carta della Cultura, bonus di 100 euro per i libri tramite app...

29 Settembre 2025

Il Master Lumsa vince il premio Bisceglia per il sociale

26 Settembre 2025

L’Europa applaude l’Australia sul divieto all’uso dei social per i minori di...

26 Settembre 2025

Rimossa dal National Park la statua Trump-Epstein, l’ironico tributo alla loro “amicizia”

25 Settembre 2025

Quarant’anni senza Siani. Mattarella: “Uccidere i giornalisti è uccidere la nostra libertà”

23 Settembre 2025
Accessibility by WAH