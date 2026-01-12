WASHINGTON – La procura di Washington DC ha avviato un’indagine nei confronti di Jerome Powell, presidente della banca centrale Usa. A dirlo è lo stesso presidente della Fed che ha definito l’operazione “senza precedenti”. L’accusa è di aver mentito al Congresso sulla portata del progetto di ristrutturazione della Federal Reserve. È proprio Powell ad annunciare l’avvio delle indagini che ha definito come “l’ennesima minaccia esercitata come pretesto dall’amministrazione” centrale.

La difesa di Powell sui social

Il dito è rivolto verso il presidente Donald Trump che da mesi cerca di influenzare la politica economica della banca centrale. Pressioni che fino ad ora non sono state incassate dai vertici della Fed. In un video di Powell pubblicato sul profilo X della Fed, il presidente ha sottolineato come la banca centrale abbia “fissato i tassi di interesse in base alla sua migliore valutazione di ciò che sarà utile al pubblico, piuttosto che in base alle preferenze del presidente”. Da qui, secondo Powell, le accuse nei suoi confronti per destituirlo dai vertici, così da controllare meglio la banca centrale.

Video message from Federal Reserve Chair Jerome H. Powell: https://t.co/5dfrkByGyX pic.twitter.com/O4ecNaYaGH — Federal Reserve (@federalreserve) January 12, 2026

L’ombra del presidente Donald Trump

Già ad agosto Trump aveva ordinato il licenziamento di un membro del consiglio dei governatori della Fed. Decisione che era stata però sospesa dalla Corte Suprema. Per Powell oggi il Tycoon sarebbe tornato all’attacco. I lavori di ristrutturazione a cui l’indagine fa riferimento sono quelli avviati alla sede centrale nel 2022. Il budget iniziale del progetto sarebbe di due miliardi, ma ad un anno dalla fine dei cantieri i costi sarebbero sforati già di 700 milioni di dollari. È la stessa Fed a chiarire in un comunicato che l’eccedenza dei costi è stata causata da situazioni impreviste tra cui la rimozione di alte quantità di amianto.

Le conseguenze sulla Borsa

Spetterà ora alla procura del distretto di Washington DC verificare se le motivazioni siano sufficienti o se Powell verrà rinviato a giudizio. Intanto la notizia delle indagini ha fatto schizzare i prezzi di oro e argento in Borsa.