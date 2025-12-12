L’AQUILA – Si è tenuta l’11 dicembre la cerimonia del Premio Polidoro, giunto alla XXIV edizione. Per la sezione riservata agli allievi delle Scuole di giornalismo, intitolata alla memoria di Manuela Romitelli, è stata premiata Irene Di Castelnuovo, praticante del Master in Giornalismo della Lumsa. “Nel podcast Femen. Il corpo della rivolta, – spiega la giuria – l’autrice racconta con sensibilità narrativa un tema complesso e attuale come l’attivismo femminile”.

Durante la cerimonia, avvenuta nel Palazzo dell’Emiciclo a L’Aquila, è stato premiato Rossano Orlando che, con il reportage dal titolo “La restanza. La sfida dei piccoli Comuni”, pubblicato sul quotidiano “il Centro”, ha vinto la XXIV edizione del Premio giornalistico intitolato a Guido Polidoro. Il secondo premio è stato assegnato ad Alessandra Angelucci, per l’articolo “La follia che unisce”, pubblicato sul giornale online, “Huffpost”. Per il terzo posto è stato selezionato il lavoro fotografico di Luciano Adriani, “Bosco Martese. Testimoni del tempo”, pubblicato sulla testata “La Bastiglia Web”. A Giuseppe Guastella, giornalista del Corriere della Sera, è stato assegnato un premio speciale.