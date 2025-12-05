NEWS ANSA

di Alessio Garzina05 Dicembre 2025
tg poste

La cerimonia del Premio TG Poste 2025, con i vincitori premiati, i direttori dei quotidiani italiani in giuria e i vertici di Poste Italiane

ROMA – Si è svolto mercoledì 3 dicembre, alla presenza dei direttori delle principali testate giornalistiche italiane, l’evento conclusivo della seconda edizione del Premio giornalistico Tg Poste. Tra i tre premiati Alessio Garzina, giornalista Under 30 e allievo del Master in Giornalismo della Lumsa, selezionato insieme agli altri due finalisti della competizione promossa da Poste Italiane. Per l’università si tratta del secondo successo consecutivo, dopo la vittoria di Veronica Stigliani nella passata edizione. Si tratta del ventottesimo premio che il Master Lumsa si è aggiudicato dal 2017.

Il premio di Poste Italiane, istituito nel 2024, punta a mettere in luce le capacità dei giovani giornalisti, chiamati a produrre un elaborato originale – per televisione, stampa, web o social – dedicato ai grandi temi dell’attualità: innovazione, digitalizzazione, sostenibilità, territorio e servizi postali. Alla seconda edizione hanno preso parte più di mille giovani aspiranti cronisti da ogni regione d’Italia. 

A Bianca Michelangeli è stato assegnato il primo premio, grazie al suo articolo dedicato al divario digitale raccontato attraverso tre generazioni. A pari merito gli altri due finalisti, Francesco Gaudiosi e Alessio Garzina, che ha presentato un servizio televisivo centrato sul rapporto tra servizi pubblici, innovazione e piccole comunità.

I tre – premiati dalla presidente di Poste Italiane Silvia Maria Rovere, dall’amministratore delegato Matteo Del Fante e dal direttore generale Giuseppe Lasco – avranno la possibilità di vivere un’esperienza professionale all’interno del Tg Poste. Bianca Michelangeli riceverà anche una borsa di studio per un corso di alta formazione alla London School of Journalism.

“La qualità dei lavori presentati dimostra quanto talento ci sia tra i giovani giornalisti italiani – ha dichiarato la presidente Rovere –. La capacità di osservare il Paese con sguardo contemporaneo, unita alla sensibilità verso temi sociali, rappresenta un valore per il nostro gruppo e per il sistema dell’informazione”.

“Vogliamo sostenere chi muove i primi passi in questa professione – ha aggiunto l’ad Matteo Del Fante – perché raccontare l’Italia che cambia richiede nuove competenze e nuove energie”.

Particolare soddisfazione anche da parte del direttore generale Lasco: “Questo premio conferma l’impegno di Poste Italiane per sostenere i giovani e verso una comunicazione sempre più vicina alle persone e ai territori”.

