Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e l'ex presidente Donald Trump | Foto Ansa

WASHINGTON – Alle primarie in Michigan, vincono sia Joe Biden e Donald Trump: il primo per i democratici e il secondo per i repubblicani. La corsa a due verso le elezioni presidenziali del prossimo 5 novembre inizia quindi a delinearsi per entrambi gli schieramenti.

L’ex presidente Donald Trump ha infatti superato Nikki Haley, ex ambasciatrice degli Stati Uniti alle Nazioni Unite, compiendo un ulteriore passo in avanti verso la nomination. Pur di fronte alla sconfitta, Haley non esce di scena e ribadisce il suo impegno a restare in corsa almeno fino al Super Tuesday, previsto per il prossimo 5 marzo. Vittoria anche per Joe Biden anche se il voto degli “uncommitted“, i non allineati, supera le aspettative degli organizzatori catturando circa il 15% dei voti. Un segnale da non sottovalutare, che potrebbe attirare l’attenzione del partito repubblicano.

Il Michigan, infatti, gioca un ruolo chiave nella corsa alla Casa Bianca. Nel 2016 era stato proprio uno degli stati in cui Trump aveva vinto, superando di 11 mila voti Hillary Clinton. Nel 2020, invece, è stato Biden a conquistarlo con un margine sottilissimo. Nello Stato si trova, inoltre, il più alto numero di elettori giovani e una porzione rilevante di arabi-americani, circa 300mila, che contestano fortemente le posizioni di Biden su Gaza. Proprio martedì 27 febbraio l’apertura verso un possibile cessate il fuoco a Gaza per il Ramadan, che il presidente spera “di poter dare entro lunedì”. Tutto ciò è avvenuto in una cornice bizzarra. Avvicinato da un giornalista della Nbc, con un cono di gelato alla menta in mano, ha detto di potercela fare “entro la fine del weekend”.

Da Israele e Hamas, però, solo smentite. Nessuna svolta nei negoziati neppure per un possibile rilascio degli ostaggi. Anche il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è rimasto “sorpreso” dall’affermazione del presidente americano Biden. Intanto, a breve il figlio Hunter testimonierà davanti alle commissioni che indagano sull’impeachment del padre.